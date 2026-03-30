Milano, spray al peperoncino nelle aule: evacuato il liceo Cardano

Il liceo Gerolamo Cardano in via Giulio Natta a Milano è stato evacuato a causa di una sostanza urticante, molto probabilmente spray al peperoncino, spruzzata nell'edificio. Un centinaio di studenti è stato fatto uscire dall'istituto. Sul posto i vigili del fuoco e il nucleo Nbcr (Nucleare, Batteriologico, Chimico, Radiologico) insieme con i soccorsi di Areu e le forze dell'ordine. Al momento non risultano persone intossicate né ricoverati.