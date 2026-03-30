Sul posto i vigili del fuoco

Milano, spray al peperoncino nelle aule: evacuato il liceo Cardano

L'incidente ha interessato un solo piano dell'edificio. Al momento non risultano persone intossicate

30 Mar 2026 - 13:33
© Vigili del Fuoco

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Il liceo Gerolamo Cardano in via Giulio Natta a Milano è stato evacuato a causa di una sostanza urticante, molto probabilmente spray al peperoncino, spruzzata nell'edificio. Un centinaio di studenti è stato fatto uscire dall'istituto. Sul posto i vigili del fuoco e il nucleo Nbcr (Nucleare, Batteriologico, Chimico, Radiologico) insieme con i soccorsi di Areu e le forze dell'ordine. Al momento non risultano persone intossicate né ricoverati.

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Alcuni ragazzi presentano lievi irritazioni a gola e occhi, ma sono ancora in fase di valutazione. La sostanza ha interessato un solo piano di uno dei vari palazzi dell'istituto onnicomprensivo, che raccoglie oltre mille studenti.

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