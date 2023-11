Arezzo, si finse 007 per sedurre una donna: condannato a due anni

Un poliziotto della questura di Siracusa è stato condannato a due anni, con la condizionale, in un processo presso il tribunale di Arezzo per stalking e falso.

L'agente, allora 47enne, e un suo superiore di 60 anni si finsero degli 007 dei servizi segreti italiani per sedurre una donna. Per il secondo poliziotto ci sarà un processo con rito ordinario. La storia risale al 26 agosto 2018 quando una traduttrice 38enne di Montevarchi inviò il suo curriculum alla questura di Siracusa. Lo esaminarono i due agenti e il più giovane si inventò una storia per fare colpo. La donna sarebbe stata arruolata in una sorta di cellula segreta, per un po' avrebbe creduto alla storia prima di finire sotto stress e scoprire di essere stata ingannata.