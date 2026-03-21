Arezzo, omicidio nella notte a colpi di pistola: fermato un uomo

Secondo quanto apprende La Nazione, il movente della lite sarebbe passionale: il ragazzo ucciso, alla fine del turno di lavoro, si sarebbe fermato a parlare con la sua ex fidanzata. L'attuale compagno di lei sarebbe arrivato proprio in quel momento e, quando li ha visti insieme, avrebbe perso la testa, estraendo la pistola e facendo fuoco verso il rivale. Poi sarebbe fuggito, per essere raggiunto e catturato poco dopo dalle forze dell’ordine.