Arezzo, omicidio nella notte a colpi di pistola: fermato un uomo
La vittima è un trentenne di origine albanese
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Omicidio nella notte ad Arezzo: la vittima è un trentenne di origine albanese, che sarebbe stato ucciso con dei colpi di arma da fuoco. Secondo quanto riporta La Nazione, si tratterebbe di una lite finita in tragedia: tutto sarebbe accaduto poco prima di mezzanotte all’altezza del bivio di Olmo, in un piazzale vicino a un locale molto frequentato. Non si conoscono ancora i motivi alla base del litigio. Le indagini sono condotte dalla squadra mobile: il presunto aggressore è un uomo sui 30 anni, connazionale della vittima, ed è stato fermato dalla polizia.
Il movente passionale
Secondo quanto apprende La Nazione, il movente della lite sarebbe passionale: il ragazzo ucciso, alla fine del turno di lavoro, si sarebbe fermato a parlare con la sua ex fidanzata. L'attuale compagno di lei sarebbe arrivato proprio in quel momento e, quando li ha visti insieme, avrebbe perso la testa, estraendo la pistola e facendo fuoco verso il rivale. Poi sarebbe fuggito, per essere raggiunto e catturato poco dopo dalle forze dell’ordine.