Arezzo, dimessa due volte dal Pronto soccorso: muore donna di 39 anni

Ricoverata la prima volta il 22 novembre, la seconda il 25 novembre ed è morta nella notte. L'asl ha avviato una indagine interna

03 Dic 2025 - 00:33
© Ansa

Una donna di 39 anni, madre di tre bambini, è morta nella notte tra il 25 e il 26 novembre dopo due accessi al pronto soccorso dell'ospedale di Arezzo. La vittima, molto conosciuta nel territorio della Valdichiana, era stata ricoverata per un primo accesso il 22 novembre e poi dimessa lo stesso giorno. Un secondo accesso al pronto soccorso da parte della donna era avvenuto il 25 novembre, quando la donna è deceduta in nottata. 

