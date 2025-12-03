Arezzo, dimessa due volte dal Pronto soccorso: muore donna di 39 anni

Una donna di 39 anni, madre di tre bambini, è morta nella notte tra il 25 e il 26 novembre dopo due accessi al pronto soccorso dell'ospedale di Arezzo. La vittima, molto conosciuta nel territorio della Valdichiana, era stata ricoverata per un primo accesso il 22 novembre e poi dimessa lo stesso giorno. Un secondo accesso al pronto soccorso da parte della donna era avvenuto il 25 novembre, quando la donna è deceduta in nottata.