Cronaca
FATTI DEL 14 LUGLIO

Arezzo, daspo urbani per 4 minorenni dopo rapina a uno straniero

08 Set 2025 - 23:06
© polizia

Quattro daspo urbani sono stati emessi dalla questura di Arezzo nei confronti di giovanissimi protagonisti di una rapina nel sottopasso della stazione ferroviaria. I fatti risalgono al 14 luglio, quando i minorenni avevano accerchiato un cittadino straniero costringendolo a consegnare la collanina che portava al collo. Dopo la denuncia alla Polfer, i ragazzi erano stati identificati e segnalati all'Autorità giudiziaria. Ora il provvedimento di prevenzione: per un anno non potranno accedere alla zona della stazione. 

arezzo
daspo urbano

