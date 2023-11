Arezzo, cacciatore di frodo abbatte germano reale: arrestato

Ad Arezzo un cacciatore di frodo di 30 anni è stato arrestato dai carabinieri dopo aver abbattuto un germano reale con un'arma artigianale.

E' successo sabato in un laghetto della Manziana, nelle campagne di Rigutino. A segnalare la presenza di cacciatori sono stati alcuni residenti. L'uomo dovrà rispondere di porto abusivo di armi e detenzione di arma clandestina. E' stato anche denunciato per esercizio abusivo dell'attività venatoria e in un periodo non consentito, poiché sorpreso a cacciare in orario notturno e in una zona vietata.