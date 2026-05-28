Arezzo, il borgo in montagna è assalito dalle api: tutti barricati in casa
Il paese è alle prese con una situazione insolita con i tecnici che sono al lavoro per mettere in sicurezza tutta la zona. Allerta tra i residenti
Il sentiero delle Api in Kufstein Foto: Hannes Dabernig © Ufficio stampa
Un borgo in montagna di cinquanta anime preso d'assalto dalle api, con i residenti barricati in casa. Succede ad Arezzo, in una frazione di Chiusi della Verna. Si tratta di un paesino situato a 950 metri di altitudine, nel cuore dell'Appennino. Da lunedì gli abitanti sono alle prese con un problema insolito e ancora i tecnici sono al lavoro.
Scatta la bonifica delle case
Come scrive La Nazione gli abitanti stanno vivendo momenti di forte preoccupazione nel Comune di Chiusi della Verna dove da giorni alcuni residenti sono barricati in casa causa delle api che stanno seminando il panico. I primi hanno iniziato a comparire il lunedì, preoccupando soprattutto gli anziani e i bambini. In una villetta uno sciame è anche entrato dentro la casa costringendo chi ci vive a barricarsi in un'altra stanza.