Arezzo, il borgo in montagna è assalito dalle api: tutti barricati in casa

Come scrive La Nazione gli abitanti stanno vivendo momenti di forte preoccupazione nel Comune di Chiusi della Verna dove da giorni alcuni residenti sono barricati in casa causa delle api che stanno seminando il panico. I primi hanno iniziato a comparire il lunedì, preoccupando soprattutto gli anziani e i bambini. In una villetta uno sciame è anche entrato dentro la casa costringendo chi ci vive a barricarsi in un'altra stanza.