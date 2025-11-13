"L'Ape Maia" debutta a teatro: arriva il musical che celebra 50 anni della piccola ape più amata

Durante i giorni di programmazione il foyer del teatro ospiterà la mostra 16 Maia Art Figures, sedici sculture realizzate con plastica riciclata da giovani artisti nell'ambito del progetto solidale Bee Creative, Bee Green, Bee You. Sempre nel foyer sarà possibile vedere anche una preview della mostra "L'Ape Maia. 50 anni in volo", che dal gennaio 2026 sarà allestita a Villa Tittoni, a Desio: un percorso espositivo che celebra mezzo secolo di storia della piccola ape tra editoria, cartoni animati, illustrazione e cultura pop. E non mancherà un evento benefico: a partire dall'11 dicembre e fino al 23 dicembre, sarà possibile partecipare su Charity Stars all'asta benefica dedicata alle Maia Art Figures. I fondi raccolti saranno devoluti a Ri-Nascita, il progetto di SVS Donna Aiuta Donna, dedicato a donne con figli in uscita dalla violenza, attraverso la rigenerazione di Cascina Carpana, antico cascinale nel Parco Agricolo Sud di Milano.