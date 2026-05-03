Arezzo, bambina di 8 mesi ustionata con l'acqua bollente

Tragedia a Bibbiena, in provincia di Arezzo. Una bambina di 8 mesi è rimasta ustionata dall'acqua bollente in un incidente domestico nella serata di sabato 2 maggio. Immediato l'intervento dei soccorsi del 118 della Asl Toscana sud est, che hanno attivato anche l'elisoccorso Pegaso per il trasferimento urgente all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Le condizioni della bambina sono definite stabili e non sarebbe in pericolo di vita. Sul caso sono stati informati anche i carabinieri per gli accertamenti di rito.