Arezzo, aggredita dal marito con un martello: è grave

A Foiano della Chiana (Arezzo) un uomo avrebbe aggredito con un martello la moglie, colpendola più volte.

La donna è stata trasportata con l'elisoccorso, in codice rosso, all'ospedale di Siena. Al momento del soccorso, sarebbe stata cosciente ma avrebbe riportato ferite alla testa a causa dell'aggressione. Il marito, un 50enne, è stato fermato e poi a sua volta trasferito in ospedale perché in stato confusionale.