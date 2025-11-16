Logo Tgcom24
Arezzo, 22enne muore dopo lo schianto contro un albero a San Zeno

16 Nov 2025 - 23:47
Un giovane di 22 anni è morto in un incidente stradale avvenuto lungo la strada regionale 327, alle porte di Arezzo, nella zona di San Zeno. L'auto sulla quale viaggiava è finita contro un albero che costeggia la carreggiata. L'impatto è avvenuto intorno alle 17 e la dinamica è ancora oggetto di accertamenti. Secondo le prime verifiche, il ragazzo, di origine moldava, stava percorrendo la regionale quando avrebbe perso il controllo del veicolo per cause che devono ancora essere chiarite. L'auto ha terminato la corsa contro uno dei pini presenti lungo la strada. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, i vigili del fuoco e gli agenti della polizia municipale di Arezzo. I soccorritori hanno tentato di rianimarlo, ma per il giovane non è stato possibile fare nulla. L'incidente ha provocato rallentamenti al traffico nella zona.

