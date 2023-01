Arena di Verona, crollano gli addobbi di Natale: danneggiati i gradoni

Le operazioni di smontaggio della stella, che viene allestita ogni anno dal 1984 durante le Festività natalizie, erano state programmate per lunedì perché in questo giorno l'Arena è chiusa al pubblico.

Il soprintendente uscente, Vincenzo Tiné, già trasferito a Padova, ha sottolineato che "c'è stato un distacco della base che poggia all'interno dell'anfiteatro, la stessa è rotolata giù dagli spalti". Successivamente l'anfiteatro è stato posto sotto sequestro e quindi non sarà aperto al pubblico almeno per tutta la settimana. L'indagine è coordinata dal sostituto procuratore Alberto Sergi. La quantificazione dei danni non è ancora definitiva.

Una cometa gigante

La gigantesca struttura in acciaio, quando viene montata, è alta 70 metri, lunga 82 e pesante 78 tonnellate. Per realizzarla sono stati necessari ben 2.500 bulloni. Il progetto è firmato dall'architetto Rinaldo Olivieri su idea di Alfredo Troisi. La stella viene allestita continuativamente dal 1984, mentre sotto l'Arena viene ospitata la rassegna dei presepi. È diventata negli anni un punto di richiamo per chi fa shopping o passeggia in centro a Verona ma anche per i turisti che giungono in città. La stella è entrata nel Guinness dei primati come l'archi-scultura più grande del pianeta. Alla fine del 2013 rischioò addirittura di non essere più montata per mancanza di fondi.