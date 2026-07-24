Giallo a L'Aquila. Una ragazza di 22 anni è precipitata dal terzo piano della scuola della Guardia di finanza nella frazione di Coppito. La giovane non ha superato la notte ed è morta in ospedale. Le sue condizioni erano apparse da subito disperate.
Cosa è successo
La giovane, allieva maresciallo della scuola Ispettori e Sovrintendenti, era stata ricoverata, in prognosi riservata, nel reparto di rianimazione dell’ospedale San Salvatore a causa dei gravi traumi riportati in seguito alla terribile caduta. In corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto: non si esclude alcuna ipotesi.
Allieva al primo anno
La 22enne, al primo anno di studi nella scuola, è caduta dalla finestra della sua camera situata al terzo piano di una delle tante palazzine della struttura che nel 2009 fu quartiere generale delle operazioni post terremoto. Nei giorni scorsi la ragazza aveva ricevuto la tradizionale consegna delle fiamme, che equivale allo status di allievo finanziere maresciallo.