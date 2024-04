Anziana trovata morta ad Aprica (Sondrio), marito grave: indagato il figlio

Ad Aprica (Sondrio), una donna anziana è stata trovata morta nel letto della sua casa di vacanze con il marito di fianco con un'evidente cancrena a una gamba e in gravissimo stato di denutrizione.

"È tutto a posto in casa", ha detto il figlio sessantenne quando i carabinieri hanno bussato alla porta dell'appartamento per un controllo, allertati dai vicini che avevano avvertito un forte odore. L'uomo non voleva che entrassero, ma i militari hanno insistito e, una volta in casa, hanno trovato i due anziani nel letto. Lei morta probabilmente da diverse settimane e il coniuge grave accanto. Sul fatto indaga la Procura di Sondrio. Il figlio, che viveva con i genitori e non ha mai dato alcun allarme, è stato indagato con le accuse di abbandono di incapace e occultamento di cadavere.