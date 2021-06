App IO, PagoPa si adegua alle misure decise dal Garante per la Privacy 

IGN

Dopo l'intervento dell'Autorità, PagoPA ha previsto per l'App IO misure tecniche a tutela degli utenti con il rilascio di una nuova versione. Il Garante per la protezione dei dati personali ha ritenuto che siano venute meno le ragioni del blocco dei trattamenti effettuati dall'app, che prevedono l'interazione con Google e Mixpanel. Sulla base di queste garanzie il Garante valuterà le modalità per permettere l'uso dell'App IO anche per il green pass.