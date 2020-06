App Immuni, Salvini: "Io non scarico nulla"

"Io non scarico assolutamente nulla". Lo ha dichiarato Matteo salvini commentando l'avvio della sperimentazione dell'ap Immuni in quattro regioni italiane: Abruzzo, Liguria, Marche e Puglia. E ha aggiunto: "Gli italiani chiedono garanzia totale nella gestione e tutela dei loro dati e fino a quano non ci sarà questa garanzia, io non scarico nulla". Segui in tempo reale tutti gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus cliccando qui