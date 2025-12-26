Aosta, ragazza morta nel lago, identificata | Attesa per l'autopsia, ipotesi incidente

Si chiamava Laura Vietri, di 32 anni, residente all'Aquila, la donna trovata morta il 23 dicembre in un lago di località Pilaz, a Champoluc (Aosta). La procura non ha ancora dato il nullaosta per i funerali, in quanto domani dovrebbe essere affidato l'incarico al medico legale per svolgere l'autopsia che dovrà chiarire l'esatta causa della morte. Intanto, dall'Aquila sono arrivati sul posto i parenti della giovane. Dai primi accertamenti svolti dai carabinieri della stazione di Brusson, la donna è scivolata sulla riva ghiacciata, finendo nel laghetto. Sul posto sono state trovate solo le orme della vittima.