Usa, uccisa ex attrice bambina del musical "Il Re Leone": arrestato il compagno

La zia di Smith, che ha avviato una raccolta fondi su GoFundMe per raccogliere denaro per la famiglia, ha scritto: " È con il cuore tragicamente colmo di dolore che condividiamo la perdita di mia nipote, Imani Dia Smith, uccisa senza senso dal suo fidanzato la mattina di domenica 21 dicembre, poco prima di Natale. Imani aveva solo 25 anni. Lascia un figlio di 3 anni, i suoi genitori, i suoi due fratelli più piccoli e una famiglia allargata, amici e una comunità che l'amavano moltissimo. Imani aveva tutta la vita davanti a sé. Era una persona vivace, affettuosa e dal talento straordinario. Artista completa a tutto tondo, è nota soprattutto per aver interpretato il ruolo della giovane Nala a Broadway nel Re Leone della Disney — un'esperienza che rifletteva la gioia, la creatività e la luce che portava nel mondo. Questa raccolta fondi su GoFundMe è organizzata per sostenere i genitori di Imani, Monique Rance-Helper e Rawni Helper".