Aosta, schiacciato da un camion: muore operaio 59enne

A Châtillon (Aosta) un operaio di 59 anni, Mohamed Oueslati, è morto dopo essere rimasto gravemente ferito giovedì in un incidente sul lavoro.

L'uomo, originario della Tunisia, era ricoverato in ospedale da 48 ore. L'incidente era avvenuto durante lo smontaggio delle luminarie natalizie nel centro di Châtillon. Quando sono stati sollevati i piantoni impiegati per rendere stabile il furgone in uso, il mezzo pesante è improvvisamente piombato a terra. L'uomo, che si trovava a terra, è stato colpito alle gambe dalla parte posteriore del veicolo, rimanendo bloccato tra il furgone e la facciata di un edificio che costeggia la via centrale del paese. Inutili i soccorsi e l'intervento chirurgico.