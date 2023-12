Anziano travolto da scooter e ucciso a Roma, due denunciati

A Roma a bordo di uno scooter avevano travolto un anziano nei giorni scorsi alla periferia della città.

L'uomo è poi morto in ospedale. Allontanatasi, i due sono stati rintracciati e denunciati dalla polizia. Uno è minorenne. A quanto ricostruito l'1 dicembre dopo aver preso un motorino, a loro dire abbandonato, hanno fatto alcuni giri e travolto il pedone in viale Carnaro, al Tufello. Uno dei due si è costituito mentre il secondo è stato rintracciato dalla polizia. Entrambi sono stati denunciati per omissione di soccorso e ricettazione. Il conducente anche per omicidio stradale.