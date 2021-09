Passeggiando su una spiaggia tra Castagneto Carducci e Donoratico in provincia di Livorno, Mauro Bezzini, un pensionato, ha trovato un portafoglio con 3.595 euro in contanti all’interno. La sua scelta è stata quella di restituirli. Ha portato il denaro alla stazione dei carabinieri Ghezzano di San Giuliano Terme (Pisa), dove risiede. Grazie ai documenti, i carabinieri hanno rintracciato la proprietaria che aveva perso il denaro. Il sindaco ha poi deciso di premiarlo

Secondo Sergio Di Maio, sindaco di San Giuliano "questo gesto deve essere un esempio di come ci si comporta in una comunità. Il mio ringraziamento va anche all'Arma dei Carabinieri”. Di Maio ha riferito di come l'episodio sia una testimonianza dell'importanza della collaborazione tra istituzioni, forze dell'ordine e cittadini.

"Sono felice anzitutto che la signora abbia potuto riavere il proprio denaro - ha detto Bezzini- esprimendo poi gratitudine per i carabinieri: "Ringrazio chi ha permesso il lieto fine della vicenda”.