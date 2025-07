Anziano morto a Palermo in un reparto infestato dalle formiche, tutti assolti

Era morto a 70 anni, nel 2017, dopo essere rimasto per quasi due mesi in un reparto infestato dalle formiche, a Palermo. Al termine del processo avviato in seguito alla denuncia dei familiari di Vincenzo Oliveri, il tribunale del capoluogo siciliano ha assolto tutti i 12 imputati del reparto di Pneumologia del Civico, finiti sotto accusa per il decesso dell'uomo. Oliveri, sostenevano i parenti, si è ritrovato a dover vivere in condizioni "igienico-sanitarie precarie che avrebbero fatto precipitare le condizioni di salute". Secondo i giudici il problema degli insetti c'era, ma non risulta che ci sia stata correlazione tra la loro presenza e il decesso.