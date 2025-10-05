Cagliari, anziana accoltellata dal figlio: è gravissima, arrestato per tentato omicidio

Logo Tgcom24
05 Ott 2025 - 23:09
Grave episodio di violenza familiare a Guspini, nel Medio Campidano, a circa cinquanta chilometri da Cagliari. Un uomo di 63 anni è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio dopo aver accoltellato la madre di 83 anni, affetta da gravi patologie e costretta a letto. L'anziana è stata soccorsa in condizioni disperate e trasferita d'urgenza all'ospedale di San Gavino Monreale, dove si trova ricoverata in prognosi riservata. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, l'allarme è scattato dopo una chiamata al numero di emergenza 112. A chiedere aiuto sarebbe stata la stessa vittima, nonostante le gravi ferite e il forte stato di agitazione.

All'arrivo della pattuglia, i militari hanno trovato il 63enne ancora all'interno dell'abitazione, con il coltello da cucina usato per colpire la donna. L'uomo, disoccupato e convivente con la madre, avrebbe inferto diversi colpi al volto dell'anziana prima di essere immobilizzato e disarmato dai carabinieri, che hanno così evitato conseguenze ancora più drammatiche. Dopo le formalità di rito, l'arrestato è stato trasferito nella Casa circondariale di Uta, a disposizione dell'autorità giudiziaria. Le indagini proseguono per chiarire i motivi del gesto e verificare eventuali precedenti di tensione all'interno del nucleo familiare.

