Obiettivi 2026, Antonio Tajani: "Non lasciare solo nessun imprenditore italiano che lavora al di là dei confini nazionali"

"Abbiamo l'obiettivo dei settecento miliardi da raggiungere come esportazione entro la fine del 2027 e siamo a più di seicentoventitré e mezzo. L'economia per noi è molto importante perché significa che queste imprese possono creare posti di lavoro e crescita del pil, quindi un ministero orientato molto a sostenere le imprese perché sono quelle che permettono la crescita del Paese" ha concluso il Vicepremier e Ministro degli Esteri.