Obiettivi 2026, Antonio Tajani: "Non lasciare solo nessun imprenditore italiano che lavora al di là dei confini nazionali"

A "Zona Bianca" il Vicepremier e Ministro degli Esteri: "Aiuteremo le imprese italiane ad esportare sempre di più"
© Da video
Antonio Tajani, intervistato nella trasmissione di Rete 4 "Zona Bianca" dal conduttore Giuseppe Brindisi, racconta quali sono gli obiettivi e le previsioni per il 2026. "Partiamo il primo gennaio con la riforma del ministero degli esteri che aiuterà tutte le imprese italiane a esportare sempre di più. Ricordiamo che l'export rappresenta quasi il 40% del prodotto interno lordo italiano" ha detto il Vicepremier e Ministro degli Esteri.
"Il mio obiettivo è quello di non lasciare solo nessun imprenditore italiano che lavora al di là dei confini nazionali. Abbiamo strutturato il ministero anche per questo, oltre alla parte politica, abbiamo rinforzato lo strumento economico per permettere di aiutare ancora di più tutte le imprese italiane che internazionalizzano o esportano" ha proseguito Tajani.
"Abbiamo l'obiettivo dei settecento miliardi da raggiungere come esportazione entro la fine del 2027 e siamo a più di seicentoventitré e mezzo. L'economia per noi è molto importante perché significa che queste imprese possono creare posti di lavoro e crescita del pil, quindi un ministero orientato molto a sostenere le imprese perché sono quelle che permettono la crescita del Paese" ha concluso il Vicepremier e Ministro degli Esteri.