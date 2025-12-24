Aiuti umanitari, Tajani: "Da Fiumicino il primo volo per il Sudan"

"Dopo 'Food for Gaza", l'Italia continua a essere in prima linea nella solidarietà umanitaria con l'iniziativa "Italy for Sudan". Dall'aeroporto di Roma Fiumicino è partito per Port Sudan il primo volo di emergenza della Cooperazione italiana, con il sostegno logistico della base ONU di Brindisi". Lo ha scritto su X il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani. "A bordo, 25 tonnellate di aiuti alimentari destinate a 2.500 studenti che versano in condizioni di estrema indigenza, ma che continuano a guardare al futuro con dignità e coraggio. Un gesto concreto, perché la solidarietà non conosce confini".