Antonio Logli condannato, Sara Calzolaio: “Sono distrutta non so come andare avanti”

"La verità non è italiana e neppure la giustizia". A parlare è Sara Calzolaio l'attuale compagna di Antonio Logli condannato in Cassazione per l'omicidio e distruzione del cadavere della moglie Roberta Ragusa. A leggere le sue parole in studio, a "Quarto Grado", è il conduttore Gianluigi Nuzzi. "Sono distrutta non so come poter anadare avanti", scrive la donna.



"Daniele il figlio più grande di Antonio e Roberta - continua Calzolaio - mi incoraggia. Alessia, la più piccola, è crollata dal dolore". "Abbiamo lottato per cosa - conclude la compagna di Logli - per vedere vincere le bugie dei falsi?"