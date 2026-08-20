RISCHIANO IL LICENZIAMENTO

Antonello da Messina, trasferiti i quattro custodi in turno la sera del furto

I quattro, due uomini e due donne, sono stati trasferiti ad altri siti dei beni culturali della città siciliana 

20 Ago 2026 - 10:58
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Dopo il furto delle opere di Antonello da Messina, il dipartimento beni culturali della Regione Siciliana ha trasferito i quattro custodi - due uomini e due donne - che erano in turno al museo regionale di Messina la sera della ruberia. Ali interessati erano già state imposte le ferie forzate. Giovedì è arrivato il trasferimento ad altri siti dei beni culturali della città siciliana. I quattro, secondo quanto emerso, non avvisarono le forze dell'ordine del furto in atto e uno di loro, addirittura, spense il sistema d'allarme convinto che fosse un falso allarme. Nei loro confronti è stato aperto un provvedimento disciplinare che potrebbe portare anche al loro licenziamento. 

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