Antonello da Messina, trasferiti i quattro custodi in turno la sera del furto

Dopo il furto delle opere di Antonello da Messina, il dipartimento beni culturali della Regione Siciliana ha trasferito i quattro custodi - due uomini e due donne - che erano in turno al museo regionale di Messina la sera della ruberia. Ali interessati erano già state imposte le ferie forzate. Giovedì è arrivato il trasferimento ad altri siti dei beni culturali della città siciliana. I quattro, secondo quanto emerso, non avvisarono le forze dell'ordine del furto in atto e uno di loro, addirittura, spense il sistema d'allarme convinto che fosse un falso allarme. Nei loro confronti è stato aperto un provvedimento disciplinare che potrebbe portare anche al loro licenziamento.