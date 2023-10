Antitrust: ricevuta documentazione da Sangiuliano su Sgarbi

L'Antitrust ha ricevuto la documentazione inviata dagli uffici del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, in merito alla vicenda che vede coinvolto Vittorio Sgarbi.

Nessun fascicolo di indagine è stato avviato dalla Procura di Roma, in relazione a presunte consulenze ottenute nell'ultimo anno dal sottosegretario alla Cultura, il quale è invece indagato per sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte a proposito dell'acquisto di un quadro a un'asta che risale all'ottobre del 2020. Lo stesso Sgarbi ha poi assicurato di non volersi dimettere: "Non c'è alcuna possibilità".