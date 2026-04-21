Un anno fa moriva papa Francesco, Leone XIV: "Raccogliamo l'eredità di Bergoglio promuovendo la fratellanza"
Il pontefice ricorda il suo predecessore in un post pubblicato su X nell'anniversario della scomparsa
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"Nel primo anniversario della nascita al cielo del nostro caro Papa Francesco, le sue parole e i suoi gesti rimangono impressi nei nostri cuori. Raccogliamo la sua eredità proclamando sempre la gioia del Vangelo, annunciando la misericordia di Dio e promuovendo la fratellanza tra tutti gli uomini e le donne". Così Leone XIV ricorda il suo predecessore in un post pubblicato su X.
L'omaggio anche in volo
Nel giorno in cui si ricorda il primo anniversario della morte di papa Francesco, Leone lascia l'Angola e vola in Guinea Equatoriale, ultima tappa del suo viaggio apostolico in Africa, che terminerà giovedì.
E Prevost, proprio nel volo da Luanda a Malabo, ha parlato con i giornalisti ricordando ancora Bergoglio. "Papa Francesco - ha sottolineato - ha donato tanto alla Chiesa con la sua vita, la sua testimonianza, la sua parola e i suoi gesti". Ha vissuto "veramente la vicinanza ai più poveri, ai più piccoli, ai malati, ai bambini, agli anziani".