E Prevost, proprio nel volo da Luanda a Malabo, ha parlato con i giornalisti ricordando ancora Bergoglio. "Papa Francesco - ha sottolineato - ha donato tanto alla Chiesa con la sua vita, la sua testimonianza, la sua parola e i suoi gesti". Ha vissuto "veramente la vicinanza ai più poveri, ai più piccoli, ai malati, ai bambini, agli anziani".