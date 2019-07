"Ormai, al giorno d'oggi, i ricercatori sono precari - ha spiegato Anna Maria a Tgcom24 -. Possono avere dei contratti per un massimo di 12 anni di attività di ricerca". Laureatasi a Roma Tre nel 2006, ha conseguito il titolo di dottore di ricerca nel 2010, per poi essere assunta come ricercatrice con accordi a tempo determinato e assegni di ricerca fino a oggi.



Nonostante i nove anni di lavoro alle spalle e un futuro incerto, l'ingegnere ha deciso di rimanere in Italia: "Una volta che intraprendi un percorso è difficile cambiare. L'idea di fare colloqui con aziende che potrebbero farmi un contratto a tempo indeterminato mi è venuta diverse volte, ma per testardaggine e passione ho sempre continuato con questi rinnovi".



Anna Maria, mamma di una bambina di quattro anni, ha poi commentato l'ingresso nella top ten mondiale di N2Women: "E' un titolo importante, un qualcosa in più. Sono molto contenta perchè sono stata premiata nello specifico per la mia attività di ricerca sulle reti veicolari con caratteristiche sociali".