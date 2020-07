Anm: accettate le dimissioni di Cosimo Ferri, evitate le sanzioni

Il parlamentino delle toghe dell'Anm ha votato contro le sanzioni nei confronti di Cosimo Ferri, coinvolto nell'inchiesta su Luca Palamara, e ha accolto le dimissioni presentate dal magistrato attualmente parlamentare di Italia Viva ed esponente rappresentativo di Magistratura Indipendente. In quattro si sono espressi per non accogliere le dimissioni e sospendere il procedimento sanzionatorio.