Angela Celentano e la pista turca: si va verso l'esame del Dna

Prevede anche l'esame del Dna l'elenco degli accertamenti che il gip di Napoli Federica Colucci ha disposto nell'ambito della pista turca relativa alle ricerche di Angela Celentano, la bimba di cui si sono perse le tracce il 10 agosto 1996 sul Monte Faito. Il giudice chiede, tra l'altro, che vengano sentiti i presunti testimoni turchi, in particolare, un avvocato, per identificare la ragazza ritratta in una foto estrapolata da un video depositato dalla blogger Trentinella che, per il Ros, sarebbe somigliante alla ricostruzione del viso di Angela. A chiedere l'esame Dna sono stati gli avvocati della famiglia Celentano Luigi Ferrandino ed Enrica Visconti.