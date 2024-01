Andria, minaccia di uccidere la figlia e l'ex moglie davanti a casa loro: arrestato in flagranza

L'arresto in flagranza e la confessione

L'intervento immediato dei carabinieri, grazie alla segnalazione del responsabile che aveva ricevuto il messaggio, ha permesso l'arresto in flagranza del 53enne, trovato a bordo della sua auto a due passi dalla casa in cui vivono la figlia e l'ex moglie. L'uomo era in possesso di un coltello con una lama lunga 38 centimetri che avrebbe usato per ucciderle, avrebbe confessato ai militari.