Durante i lavori di manutenzione che stava eseguendo sul cancello della sua abitazione, un 71enne è morto dopo essere stato travolto dallo stesso cancello che gli è caduto addosso. La tragedia è accaduta a Monte San Vito (Ancona). Dopo la chiamata al 118 sono subito arrivati i soccorsi, ma l'anziano è deceduto per i gravissimi traumi subiti. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Jesi per la rimozione del cancello e la messa in sicurezza.