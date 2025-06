Ancona, carabiniere sparò contro un'auto in fuga: il ferito chiede un risarcimento di 120mila euro

Il conducente non si era fermato all'alt perché guidava senza assicurazione, con la patente scaduta da tre anni e una targa clonata al posto di quella vera. Per fermare l'automobile in fuga, una Polo Volkswagen guidata dal 57enne, la notte del 6 marzo 2023, il militare aveva esploso dei colpiti di pistola dopo che il conducente della vettura aveva tentato di investirlo in retromarcia. Una pallottola aveva colpito di schiena il conducente che fu operato e perse un rene. L'osimano si è costituito parte civile e chiama in causa anche il ministero dell'Interno come responsabile civile.