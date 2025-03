Ancona, incendio con esplosione alla raffineria Api di Falconara Marittima

Stando a quanto emerso, forse a causa della rottura di un tubo o di una valvola, il fuoco sarebbe divampato su un impianto ad alta pressione, producendo fiamme molto alte così come la colonna di fumo. Gli impianti in questioni erano partiti da pochi giorni dopo un fermo per manutenzione. L'incendio è stato rapidamente domato dai vigili del fuoco.