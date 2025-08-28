Ancona, cade dalla barca e viene colpito dall'elica: morto un 62enne

Un uomo di 62 anni è morto in mare davanti al porto di Ancona: mentre era a bordo di una barca insieme ad altre quattro persone, è stato colpito da un albero della vela ed è caduto in acqua venendo risucchiato dall'elica del motore. Le ferite sono risultate mortali per l'uomo e a nulla sono serviti i tentativi del figlio della vittima di prestare i primi soccorsi. Dopo l'incidente è stata allertata la capitaneria di porto che ha raggiunto il natante per poi fare rotta verso il porto di Ancona.