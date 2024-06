Un operaio di 69 anni è morto in un cantiere nautico in località Fiumaretta ad Ameglia (La Spezia). L'uomo, un manutentore che lavorava da decenni per un'azienda di rimessaggio, è rimasto schiacciato dallo stabilizzatore di una gru con la quale stava movimentando alcune imbarcazioni. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 che hanno trasportato l'operaio in ospedale, dove è deceduto a causa delle gravi lesioni riportate nell'incidente.