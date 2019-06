Ambulanze abusive scoperte a Roma: sequestrati tre mezzi

Ambulanze "finte" a Roma. Di certo abusive. Più o meno come i taxi illegali. E' la sconcertante realtà emersa dopo i controlli effettuati dai carabinieri del nucleo radiomobile della Capitale in questi ultimi quattro mesi fuori dai nosocomi. Si tratta - come riportato da il Messaggero - di mezzi privi di qualsiasi licenza, vecchie ambulanze con centinaia di chilometri nel tachimetro. Veicoli ormai in disuso, perfino privi dei "fascioni" laterali, impegnati però a trasporti pazienti (quelli sì, veri e autentici) verso gli ospedali. Con gli spostamenti (ovviamente) pagati in nero.