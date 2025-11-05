Diciottenne di Ferrara scompare a Milano: la famiglia presenta denuncia

I familiari di Ambra Fabbri si sono rivolti ai carabinieri e hanno diffuso la foto della giovane
© Carabinieri
Una 18enne di Ferrara ma domiciliata a Milano, Ambra Fabbri, risulta scomparsa: i familiari hanno presentato denuncia ai carabinieri della stazione di Porotto, nel Ferrarese, diffondendo la fotografia della ragazza. La giovane, secondo quanto riferito, è irreperibile da circa due settimane. La scomparsa sarebbe avvenuta a Milano, dove la ragazza viveva da alcuni mesi. I carabinieri hanno subito avviato le ricerche, coordinandosi con i colleghi del capoluogo lombardo per ricostruire gli spostamenti più recenti della giovane.
In base a quanto comunicato, Ambra Fabbri ha gli occhi chiari e i capelli lunghi scuri. Le ricerche proseguono sia nel Ferrarese sia a Milano. I carabinieri invitano chiunque avesse notizie utili o l’abbia vista a mettersi in contatto con la stazione dell’Arma più vicina o con la centrale operativa di Ferrara.