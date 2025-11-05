Diciottenne di Ferrara scompare a Milano: la famiglia presenta denuncia

In base a quanto comunicato, Ambra Fabbri ha gli occhi chiari e i capelli lunghi scuri. Le ricerche proseguono sia nel Ferrarese sia a Milano. I carabinieri invitano chiunque avesse notizie utili o l’abbia vista a mettersi in contatto con la stazione dell’Arma più vicina o con la centrale operativa di Ferrara.