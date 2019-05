Amazon pensa ai detenuti-magazzinieri | Giustizia: "Solo Interlocuzioni informali"

Nessun capannone in vista, nessun polo di servizio targato Amazon o ePrice all'interno del carcere di Torino. Il ministero della Giustizia ha smentito le dichiarazioni fatte dal direttore de Le Vallette, Domenico Minervini, in merito a un accordo per l'impiego di detenuti come magazzinieri e supporto alla logistica. "Con diverse realtà commerciali - ha precisato il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - sono state avviate solo interlocuzioni informali".