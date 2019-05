Microsoft, Twitter, Facebook, Google e Amazon: ecco il piano contro l'uso del web da parte dei terroristi

Tutto nasce dalla strage in Nuova Zelanda - L'incontro parigino nasce dalla strage di Christchurch (Nuova Zelanda) del 15 marzo, quando un terrorista australiano diffuse in diretta Facebook la strage da lui stesso compiuta facendo irruzione in due moschee e uccidendo 51 persone. "L'attacco terroristico a Christchurch è stato una tragedia terribile. E quindi è giusto che ci riuniamo, risoluti nel nostro impegno a garantire che stiamo facendo tutto il possibile per combattere l'odio e l'estremismo che portano alla violenza terroristica": è questa la dichiarazione congiunta delle cinque compagnie.



L'impegno delle cinque aziende tech - In particolare le aziende hi-tech si impegnano a inasprire i termini d'uso contro il terrorismo, a investire in tecnologie in grado di individuare e bloccare la diffusione di contenuti estremisti, anche in diretta, a fornire report periodici ad hoc sulla trasparenza e a dare agli utenti più strumenti per segnalare eventuali contenuti inappropriati. Lo sforzo è congiunto anche nel condividere lo sviluppo tecnologico, nel creare un protocollo di crisi e nell'educare e sensibilizzare contro l'odio e il bigottismo.



Uniti contro il terrorismo - "Il terrorismo e l'estremismo violento sono problemi sociali complessi che richiedono una risposta da parte di tutta la società", osservano le cinque società. "Da parte nostra, gli impegni che stiamo assumendo oggi rafforzeranno ulteriormente la partnership che governi, società e industria tecnologica devono avere per affrontare questa minaccia".