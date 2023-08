Harry Potter, la presidente della casa editrice morta in uno scontro in mare ad Amalfi

Adrienne Vaughan, 45 anni, era in vacanza in Italia con il marito e i due figli. Ancora sconosciute le cause dell'incidente

Adrienne Vaughan, 45 anni, presidente Usa della casa editrice Bloomsbury, famosa per la pubblicazione della celebre serie di romanzi fantasy Harry Potter, ha perso la vita al largo di Amalfi nello scontro tra il motoscafo sul quale viaggiava con la sua famiglia e un veliero . Sbalzata in mare, è morta a causa delle ferite riportate.

Una vacanza in Italia finita in tragedia.

In corso accertamenti L'incidente è avvenuto davanti al fiordo di Furore, in Costiera Amalfitana. Il motoscafo sul quale viaggiavano Adrienne Vaughan, il marito e i figli di 14 e 11 anni, era pilotato da un conducente esperto. Per motivi ancora da accertare l'imbarcazione si è scontrata con un veliero turistico con a bordo circa 80 persone. Nell'impatto la donna è stata sbalzata in mare. I soccorsi sono stati immediati. Adrienne Vaughan è stata recuperata dagli uomini della Capitaneria di Porto e trasferita in ospedale, ma è morta per le conseguenze delle ferite riportate. La sua famiglia è ancora sotto shock.

Erano stati al Colosseo Da quanto accertato, Adrienne Vaughan era arrivata in Italia insieme al marito Mike White e ai figli alla fine di luglio. La famigliola si era concessa una lunga vacanza in Europa. Prima di arrivare nel nostro Paese avevano fatto tappa a Londra. Il giorno prima dell'incidente avevano trascorso una giornata a Roma, avevano girato per le vie del centro e avevano visitato il Colosseo e i fori romani. Poi l'arrivo ad Amalfi e la decisione di fare un giro in motoscafo.