Il Quidditch di Harry Potter diventa un videogioco, aperte le iscrizioni ai test

Campioni di Quidditch permetterà ai giocatori di partecipare allo sport del mondo magico di Harry Potter e ad "altre avventure in sella alla propria scopa insieme agli amici, in un'ambientazione competitiva e multigiocatore".

Considerata la sua natura multiplayer, il gioco richiede una connessione costante a internet: per affinare al meglio l'esperienza di gioco, Warner Bros. Games sta organizzando una sessione di prova a numero limitato al fine di consentire ai giocatori di provare il videogame e apportare successivamente i dovuti miglioramenti. Durante il test i giocatori saranno in grado di avviare partite in solitaria o fare squadra con amici e altri utenti online, oltre alla possibilità di creare e personalizzare liberamente il proprio personaggio.

È possibile iscriversi alla closed beta sul sito ufficiale di Campioni di Quidditch, con i playtest che avranno inizio il prossimo 21 aprile.

L'annuncio di Campioni di Quidditch arriva sulla scia dell'uscita di Hogwarts Legacy, che ha venduto a febbraio oltre 12 milioni di copie a due settimane dal lancio su PC, PS5 e Xbox Series X/S nonostante le polemiche sull'autrice di Harry Potter. Il gioco di ruolo uscirà su PS4 e Xbox One il 5 maggio, mentre la versione per Switch è attesa il prossimo 25 luglio.

Inutile sottolineare come la mancata inclusione del Quidditch all'interno del videogame creato da Avalanche, "riciclato" in un altro gioco da acquistare separatamente, abbia fatto storcere un po' il naso ai giocatori che hanno investito su Hogwarts Legacy, ma Warner Bros. promette ai fan di dar vita a un'esperienza degna di nota. "Anche se i giochi di Portkey Games non sono adattamenti diretti dei libri e dei film, i giochi sono saldamente radicati nell'universo magico del Mondo Magico", ha dichiarato Warner Bros. "Pur rimanendo fedeli alla visione originale di J.K. Rowling, Portkey Games traccia un nuovo territorio creando nuovi modi per i fan d'immergersi nel Mondo Magico".