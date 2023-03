Hogwarts Legacy tarda ancora sulle vecchie console: appuntamento a maggio

Dopo il successo piattaforme di ultima generazione, gli sviluppatori del gioco di ruolo ambientato nell'universo di Harry Potter prendono tempo per rifinire le edizioni PS4 e Xbox One

Rowling. Il team ha tutta intenzione di bissare il successo con il lancio sulle console di scorsa generazione, ma per farlo ha bisogno di qualche settimana in più .

Previste per il mese di aprile, le versioni per PlayStation 4 e Xbox One non arriveranno entro i termini previsti, con la software house americana che ha confidato sui social network la volontà di prendersi un po' di tempo extra per rifinire al meglio le due edizioni "last-gen".

"Siamo infinitamente grati ai fan di tutto il mondo per l'accoglienza riservata a Hogwarts Legacy", si legge nel messaggio condiviso dagli sviluppatori, forti del grandissimo traguardo di vendite ottenuto in sole due settimane. "Il team sta lavorando duramente per confezionare la miglior esperienza possibile su tutte le piattaforme, ma abbiamo bisogno di un po' più tempo per ultimare i lavori. Hogwarts Legacy arriverà su PS4 e Xbox One il 5 maggio 2023".

Il nuovo rinvio dovrebbe riguardare esclusivamente le versioni per le due console di Sony e Microsoft, mentre quella per Switch non dovrebbe essere influenzata dall'ulteriore ritardo nella tabella di marcia: i possessori della console ibrida di Nintendo dovranno comunque attendere più degli altri, dal momento che l'uscita sulla piattaforma giapponese è fissata al 25 luglio.