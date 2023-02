Hogwarts Legacy, le strategie per diventare dei maghi provetti

Per godervi al meglio il magico viaggio, abbiamo preparato per voi una serie di consigli che vi saranno utili durante il vostro soggiorno a Hogwarts.

LA GESTIONE DELL’INVENTARIO Dopo le prime ore trascorse in compagnia di Hogwarts Legacy vi accorgerete che lo spazio nell’inventario si esaurirà molto presto, considerando i pochi slot a disposizione. Per questo motivo farete bene a liberare spazio smantellando l'equipaggiamento che non intenderete utilizzare oppure, meglio ancora, venderli in cambio di Galeoni con cui acquistare pozioni e altri oggetti.

Prima di saccheggiare un forziere assicuratevi di avere degli slot disponibili, poiché la cassa potrà essere aperta una sola volta e, in caso di inventario pieno, non sarete in grado di raccogliere l’oggetto al suo all’interno. Per migliorare la capienza dell’inventario vi basterà completare le Prove di Merlino, che vi forniranno quattro slot extra per ogni sfida portata a termine risolvendo degli enigmi piuttosto ingegnosi.

ESPLORATE IL MONDO MAGICO Esplorare con cura la Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts e i suoi dintorni vi darà modo di ottenere delle ricompense davvero utili. Setacciando le ambientazioni di gioco (inclusi i sentieri esterni di grotte e sotterranei) potrete trovare forzieri contenenti Galeoni, equipaggiamenti e oggetti per la personalizzazione estetica, mentre leggendo le pagine della Guida Pratica recuperate potrete ottenere dritte per scoprire i passaggi segreti che conducono a Mielandia.

Mentre esplorate gli scenari ricordate che, utilizzando l’incantesimo Revelio, potrete rilevare i nemici nelle vicinanze, i tesori nei dintorni e ottenere aiuto per trovare la via di uscita all’interno di un labirinto.

TRA INCANTESIMI E FURTIVITÀ Duelli tra maghi e scontri a base d'incantesimi sono i principali ingredienti di Hogwarts Legacy, ecco perché dovrete imparare a padroneggiarli al più presto. Anziché utilizzare dei singoli attacchi, meglio sfoderare delle devastanti combo con tutte le magie a vostra disposizione, ricordandovi poi di sbarazzarvi prima dei nemici situati in punti rialzati e di quelli che vi attaccheranno dalla distanza e di sfruttare al meglio l’ambiente che vi circonda.

Per rompere gli scudi degli avversari dovrete utilizzare gli incantesimi del colore corrispondente, tuttavia è anche possibile muoversi furtivamente per colpire i nemici alle spalle con incantesimi come Disillusione e Petrificus Totalus. Infine, bevendo una posizione dell’invisibilità, sparirete dal loro campo visivo e potrete tornare ad agire senza dare nell’occhio.

METTETEVI ALLA PROVA Tra una missione e l’altra potrete cimentarvi in un mare di attività secondarie, tra cui spiccano delle sfide che permettono di ottenere dei vantaggi una volta completate. Oltre alle Prove di Merlino che è consigliabile affrontare per ottenere tanti slot liberi per il proprio inventario, vi suggeriamo anche di completare gli incarichi che vi affideranno i professori per sbloccare incantesimi inediti.

Per ottenere dei nuovi oggetti per personalizzare il vostro personaggio e punti esperienza per salire di livello, invece, sarà necessario portare a termine degli appositi obiettivi che potrete consultare comodamente dal menu principale. E se i combattimenti si riveleranno una sfida troppo impegnativa, allora vi basterà regolare il livello di difficoltà scegliendone uno più basso in qualsiasi momento.

MAGHI ALLA MODA Hogwarts Legacy offre tante opzioni per personalizzare a piacimento il proprio mago, a partire dall’editor di personaggi con cui potrete divertirvi prima di cominciare a fare sul serio. La buona notizia è che gli sviluppatori hanno inserito un sistema di trasmogrificazione piuttosto semplice da usare, che permette ai giocatori di cambiare l’estetica di un oggetto con un altro senza però rinunciare a mantenere le statistiche.

Per abilitare questa funzionalità non dovrete fare altro che selezionare un pezzo della dotazione, scegliere un pezzo di abbigliamento tra quelli sbloccati e il gioco è fatto. In questo modo le caratteristiche del personaggio non subiranno variazioni, mentre potrete sfoggiare il look che preferite.

LA FABBRICA DELLE POZIONI La Stanza delle Necessità va considerato un vero e proprio quartier generale in cui poter svolgere varie attività, incluso passare del tempo per arredare il vostro spazio personale con tappeti, statue, quadri e tante altre tipologie di mobili e oggetti decorativi.

Per sbloccare questo luogo dovrete aver completato un bel po’ di missioni della storia principale, dopodiché la professoressa Weasley vi condurrà nella vostra Stanza delle Necessità per insegnarvi alcuni incantesimi per personalizzarla. All’interno di questo hub potrete anche dedicarvi alla creazione di pozioni e coltivazione dei semi necessari per crearle, senza dimenticare la possibilità di prendervi cura delle creature salvate durante l’avventura.

A CACCIA DI COLLEZIONABILI In Hogwarts Legacy i collezionabili non ricoprono unicamente il ruolo di oggetti da collezione da raccogliere, in quanto molti di essi offrono dei vantaggi da non sottovalutare. Ad esempio, raccogliendo delle speciali Statuette di Demiguise raffiguranti una scimmia che regge una luna migliorerete l’abilità con lo scassinamento delle serrature del personaggio, ma allo stesso modo ottenendole tutte sbloccherete un obiettivo/trofeo sulla vostra piattaforma di gioco.

Altri tipi di collezionabili danno la possibilità di sbloccare ricompense esclusive, mentre mettendo le mani sulle pagine della Guida Pratica otterrete dei punti esperienza grazie ai quali salirete di livello in maniera semplice e veloce.