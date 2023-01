Da Forspoken a Spider-Man 2: PlayStation svela i giochi più attesi dell'anno

Il video ribadisce l'arrivo di alcune produzioni mostrate negli scorsi anni e da allora sparite dai riflettori, confermando inoltre che alcune esclusive annunciare in passato (come Marvel's Wolverine) non faranno parte della line-up PlayStation per il 2023.

L'anno di Sony partirà alla grande con Forspoken, il gioco di ruolo di Luminous Productions e Square-Enix che il prossimo 24 gennaio debutterà in esclusiva console su PS5 (insieme alla versione per PC), seguito a ruota da Dead Space Remake (27 gennaio) e Hogwarts Legacy (10 febbraio). Nel mentre, ci sarà spazio anche per il lancio di due periferiche come DualSense Edge (26 gennaio) e PS VR2 (22 febbraio), quest'ultimo in arrivo sugli scaffali dei negozi con decine di titoli, tra cui l'atteso Horizon: Call of the Mountain.

Come confermato dal video, il secondo trimestre dell'anno vedrà una sfilza di giochi importantissimi come Star Wars Jedi: Survivor (17 marzo), Resident Evil 4 Remake (24 marzo), Horizon Forbidden West: Burning Shores (19 aprile), Suicide Squad: Kill the Justice League (26 maggio), Street Fighter 6 (2 giugno) e Final Fantasy XVI (22 giugno), con la punta di diamante Marvel's Spider-Man 2 in uscita nel corso dell'autunno in esclusiva sull'ammiraglia di ultima generazione giapponese.

Tra le produzioni di spicco attese quest'anno ci sono anche tantissimi videogame ancora privi di una data ufficiale: come suggerisce il montaggio video realizzato da Sony, gli utenti PlayStation 4 e PS5 potranno godersi giochi del calibro di Alan Wake II, Assassin's Creed Mirage, Exoprimal, Hollow Knight: Silksong, Layers of Fears, Payday 3, Pragmata, Remnant 2, Silent Hill 2 Remake, Stellar Blade, The Lords of the Fallen e The Wolf Among Us 2.

Un anno di tutto rispetto per un'azienda che, dopo aver lanciato tre esclusive first-party di prim'ordine nel 2022 (Horizon: Forbidden West, Gran Turismo 7 e God of War: Ragnarok) e aver battuto numerosi record nonostante la scarsità di console prodotte (dovuta alla carenza globale di semiconduttori), è pronta finalmente a lasciarsi la crisi alle spalle e a vivere un 2023 da protagonista.