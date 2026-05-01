Alto Adige, mentre lavora muore travolto da una ruspa

Un uomo è morto travolto da una ruspa mentre stava lavorando nei pressi di una sua proprietà. È accaduto a Chiusa, in Alto Adige, dove il corpo senza vita della vittima è stato trovato attorno alle 9.30 del primo maggio. Tra le ipotesi figura anche la possibilità che l'incidente possa essersi verificato nella serata del 30 aprile e la salma dell'uomo rinvenuta in un secondo momento. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e i vigili del fuoco volontari, ma per l'uomo non c'era più nulla da fare. I militari dell'Arma stanno effettuando i rilievi di rito sul luogo del sinistro.