Alta Valesia (Vercelli), impianti di risalita fermi per raffiche di vento: soccorse 150 persone

Soccorsi attivati in alta Valesia, ad Alagna (Vercelli), per 150 sciatori ed escursionisti bloccati a causa del forte vento che impedisce il funzionamento degli impianti di risalita. Il soccorso alpino e speleologico piemontese informa che un gruppo di persone si trova presso la stazione degli impianti del Passo dei Salati dove la società che gestisce le piste ha iniziato il trasporto a valle utilizzando i mezzi battipiste. Al momento - precisa il Soccorso Alpino - non ci sono situazioni critiche.