Alpinisti dispersi sulla Grignetta a Lecco, individuati i cadaveri

Christian Mauri e Paolo Bellazzi, entrambi nati nel 1976, residenti l'uno a Vimercate e l'altro a Cambiago, in provincia di Monza e Brianza, erano colleghi in un'azienda brianzola e compagni di numerose uscite in montagna. I due erano saliti in Grignetta nelle prime ore della mattina di sabato, senza più far ritorno a casa. Amanti esperti della corsa e buoni conoscitori della zona della tragedia, erano stati notati da altri alpinisti mentre affrontavano, in discesa, la via Cermenati e poi di loro più nessuna notizia.